NAVI з поразки розпочали престижний турнір у Китаї з Counter-Strike 2

Сьогодні, 3 листопада, українська кіберспортивна команда Natus Vincere зазнала поразки в стартовому матчі престижного турніру з Counter-Strike 2 – IEM Chengdu 2025.

NAVI програли легендарному колективу Astralis рахунком 2:1.

"Народжені перемагати" на виборі суперника змогли вивести гру в овертайми, де зазнали поразки.

На своєму піку Mirage NAVI закрили суперника з рахунком 13:10, а ось на вирішальній мапі Inferno справа знову дійшла до овертаймів, де сильнішими виявились данці.

IEM Chengdu 2025

Ченду, Китай

1 тур, 19 жовтня

Astralis (Данія) – Natus Vincere (Україна) 2:1 (Nuke 16:13, Mirage 10:13, Inferno 16:12)

Зазначимо, що до складу "народжених перемагати" входять два українці, фін, румун та косовар:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна)

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)

Міхай "iM" Іван (Румунія)

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)

Дрін "Makazze" Шакірі (Косово)

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Напередодні NAVI зазнали прикрої поразки в фіналі Thunderpick World Championship 2025 бразильській команді FURIA.