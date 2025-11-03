NAVI з поразки розпочали престижний турнір у Китаї з Counter-Strike 2
Сьогодні, 3 листопада, українська кіберспортивна команда Natus Vincere зазнала поразки в стартовому матчі престижного турніру з Counter-Strike 2 – IEM Chengdu 2025.
NAVI програли легендарному колективу Astralis рахунком 2:1.
"Народжені перемагати" на виборі суперника змогли вивести гру в овертайми, де зазнали поразки.
На своєму піку Mirage NAVI закрили суперника з рахунком 13:10, а ось на вирішальній мапі Inferno справа знову дійшла до овертаймів, де сильнішими виявились данці.
IEM Chengdu 2025
Ченду, Китай
1 тур, 19 жовтня
Astralis (Данія) – Natus Vincere (Україна) 2:1 (Nuke 16:13, Mirage 10:13, Inferno 16:12)
Зазначимо, що до складу "народжених перемагати" входять два українці, фін, румун та косовар:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
- Міхай "iM" Іван (Румунія)
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
- Дрін "Makazze" Шакірі (Косово)
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)
Напередодні NAVI зазнали прикрої поразки в фіналі Thunderpick World Championship 2025 бразильській команді FURIA.