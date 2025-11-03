Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

NAVI з поразки розпочали престижний турнір у Китаї з Counter-Strike 2

Станіслав Лисак — 3 листопада 2025, 16:12
NAVI з поразки розпочали престижний турнір у Китаї з Counter-Strike 2

Сьогодні, 3 листопада, українська кіберспортивна команда Natus Vincere зазнала поразки в стартовому матчі престижного турніру з Counter-Strike 2 – IEM Chengdu 2025.

NAVI програли легендарному колективу Astralis рахунком 2:1.

Читайте також :
Вчимося розуміти Counter-Strike 2. Ейс, клатч, rush B та інші нюанси найпопулярнішої кібердисципліни в Україні

"Народжені перемагати" на виборі суперника змогли вивести гру в овертайми, де зазнали поразки.

На своєму піку Mirage NAVI закрили суперника з рахунком 13:10, а ось на вирішальній мапі Inferno справа знову дійшла до овертаймів, де сильнішими виявились данці.

IEM Chengdu 2025
Ченду, Китай
1 тур, 19 жовтня

Astralis (Данія) – Natus Vincere (Україна) 2:1 (Nuke 16:13, Mirage 10:13, Inferno 16:12)

Зазначимо, що до складу "народжених перемагати" входять два українці, фін, румун та косовар:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
  • Міхай "iM" Іван (Румунія)
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
  • Дрін "Makazze" Шакірі (Косово)
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Напередодні NAVI зазнали прикрої поразки в фіналі Thunderpick World Championship 2025 бразильській команді FURIA.

Natus Vincere Counter-Strike 2

Natus Vincere

Колишня працівниця Natus Vincere та Maincast вступила до лав ЗСУ
Не вистачає Шевченка, – Неймар відреагував на поразку NAVI на турнірі з Counter-Strike 2
А трофей був так близько: NAVI примудрилися програти у фіналі Thunderpick World Championship 2025
NAVI перемогли одну з найкращих команд світу на шляху до фіналу Thunderpick World Championship 2025
NAVI вийшли у плей-ін за підсумками групового етапу BLAST Slam IV з Dota 2

Останні новини