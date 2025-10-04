Українська правда
Inner Circle поступились росіянам, NAVI обіграли Aurora: результати українців на ESL Pro League Season 22

Микола Дендак — 4 жовтня 2025, 22:23
Inner Circle поступились росіянам, NAVI обіграли Aurora: результати українців на ESL Pro League Season 22
Сьогодні, 4 жовтня, відбулися перші матчі другої стадії престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 22. Свої матчі з різною успішністю зіграли команди українців.

Зокрема, найкраща українська команда Natus Vinсere обіграла російську Aurora з турецьким складом. Результат матчу – 2:0. Спершу "народжені перемагати" здолали суперника на власному Nuke (13:9), а потім перемогли на ворожому Dust2 (13:10).

А ось Inner Circle, яка напередодні повністю викупила українську команду TNL, мінімально поступилася російській Spirit, одній з найкращих команд світу просто зараз.

"Дракони" без проблем забрали Ancient (вибір українців) з рахунком 13:4, Inner Circle відповіла розгромом на Nuke з ідентичним результатом. Все вирішилось на десайдері Mirage, де українцям не вистачило одного раунду до овертаймів.

ESL Pro League Season 22
Counter-Strike 2, стадія 2
Перший матч, 4 жовтня

Spirit – Inner Circle 2:1 (13:4, 4:13, 13:11)

NAVI – Aurora 2:0 (13:9, 13:10)

Нагадаємо, напередодні кіберспортивна команда українського футболіста Олександра Зінченка Passion UA стала переможницею LAN-турніру з Counter-Strike 2 – Urban Riga Open Season 1, який проходив у Ризі, Латвія.

Natus Vincere Navi Team Spirit Кіберспорт Counter-Strike 2 Aurora ESL Pro League Season 22

