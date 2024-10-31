Український гравець NAVI прокоментував провал команди на турнірі BLAST World Final 2024

Гравець української кіберспортивної команди Natus Vincere Валерій "b1t" Ваховський заявив, що "народжені перемагати" провалили турнір BLAST World Final 2024, адже не були готові до нього.

Про це він написав у соцмережі "Х" (Twitter).

"На жаль, ми не були готові до цього турніру. Дуже сумно, що ми навіть не зіграли на сцені! Повернемося сильнішими, як завжди! Дякуємо всім за підтримку!", – написав він.

Not ready for this event unfortunately

Very sad that we didn’t even play on stage!

Come back stronger like always!



Thanks for support everyone 💛🖤 — b1t (@b1tcs) October 31, 2024

Нагадаємо, NAVI в першій грі зазнали поразки від Astralis, а потім у межах другого поєдинку групового етапу програли команді FaZe Clan.

Зазначимо, що Natus Vincere перервали власний стрік з 6 поспіль фіналів. Востаннє вони перемагали на IEM Rio 2024, де у фіналі здолали MOUZ.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Наступним турніром команди стане Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR A, який пройде з 17 по 20 листопада 2024 року.