B1t визнаний найкращим гравцем Esports World Cup 2024

Гравець Navi Валерій "B1t" Ваховський cтав найкращим гравцем турніру Esports World Cup 2024 за версією HLTV.

Про це повідомили в X (Twitter) провідного сайту про Counter Strike.

Для Валерія це перша подібна нагорода в кар’єрі. Його середній рейтинг на Esports World Cup 2024 — 1,33. Окрім того, b1t став четвертим українцем в історії, якому вдалося виграти нагороду MVP.

Цікаво, що організатори турніру найкращим гравцем визнали Ніколу "NiKo" Ковача з G2 — саме їх у фіналі перемогли Navi. Він за свою індивідуальну нагороду отримає 50 тисяч доларів.