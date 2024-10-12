NAVI поступилися Tundra та вилетіли з PGL Wallachia Season 2

Українська організація з європейським складом Natus Vincere зазнала поразки від Tundra Esports у півфіналі нижньої сітки плейоф PGL Wallachia Season 2 з дисципліни DOTA 2.

Поєдинок проходив у форматі best of 3 та завершився з рахунком 2:1 на користь європейської команди. Зазначимо, що команди вже зустрічалися у плейоф верхньої сітки, де українці поступилися 0:2.

🔝 @TundraEsports advances to the Lower Bracket Final after a 2-1 victory over @natusvincere! 🔥 Puppey and the squad are eliminated from the tournament ❌



⏭️ Tundra will play tomorrow against HEROIC for a spot in the Final!#PGLWALLACHIA pic.twitter.com/8vsMdYHqbV — PGL DOTA 2 (@pgldota2) October 12, 2024

Tundra, за яку виступає чинний чемпіон The Internetinoal у складі Team Liquid, Нета "33" Шапіра, завтра, 13 жовтня, зустрінеться з HEROIC у фіналі нижньої сітки. Переможець цього протистояння вийде у гранд-фінал, де на них очікує Falcons.

Команда з Саудівської Аравії здолала HEROIC у фіналі верхньої сітки.

🇷🇴 PGL DOTA 2 Wallachia Season #2 - Final Day - Schedule and Bracket 📅#PGLWALLACHIA pic.twitter.com/0g7QVWNxNI — PGL DOTA 2 (@pgldota2) October 12, 2024

"Народжені перемагати" завершили виступи на турнірі з четвертим результатом, вони повторили свій успіх на турнірі Clavision: Snow Ruyi у Китаї, де NAVI також стали четвертими.

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Призовий фонд турніру в румунському Бухаресті складає $1 000 000. Зауважимо, що за українську команду виступали відразу 3 гравці на заміні.

Склад NAVI на PGL Wallachia Season 2:

Артем "Yuragi" Голубєв (Україна)

Божидар "bzm" Богданов (Болгарія, стендін)

Мирослав "BOOM" Біцан (Чехія, стендін)

Бакит "W_Zayac" Емілжанов (Киргизстан)

Клемент "Puppey" Іванов (Естонія, стендін)

Віталій "Sword_Art" Петкін (Україна, тренер)

Нагадаємо, напередодні склад NAVI з дисципліни Counter-Strike 2 поступився європейській команді G2 у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024.