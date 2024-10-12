NAVI поступилися Tundra та вилетіли з PGL Wallachia Season 2
Українська організація з європейським складом Natus Vincere зазнала поразки від Tundra Esports у півфіналі нижньої сітки плейоф PGL Wallachia Season 2 з дисципліни DOTA 2.
Поєдинок проходив у форматі best of 3 та завершився з рахунком 2:1 на користь європейської команди. Зазначимо, що команди вже зустрічалися у плейоф верхньої сітки, де українці поступилися 0:2.
Tundra, за яку виступає чинний чемпіон The Internetinoal у складі Team Liquid, Нета "33" Шапіра, завтра, 13 жовтня, зустрінеться з HEROIC у фіналі нижньої сітки. Переможець цього протистояння вийде у гранд-фінал, де на них очікує Falcons.
Команда з Саудівської Аравії здолала HEROIC у фіналі верхньої сітки.
"Народжені перемагати" завершили виступи на турнірі з четвертим результатом, вони повторили свій успіх на турнірі Clavision: Snow Ruyi у Китаї, де NAVI також стали четвертими.
Призовий фонд турніру в румунському Бухаресті складає $1 000 000. Зауважимо, що за українську команду виступали відразу 3 гравці на заміні.
Склад NAVI на PGL Wallachia Season 2:
- Артем "Yuragi" Голубєв (Україна)
- Божидар "bzm" Богданов (Болгарія, стендін)
- Мирослав "BOOM" Біцан (Чехія, стендін)
- Бакит "W_Zayac" Емілжанов (Киргизстан)
- Клемент "Puppey" Іванов (Естонія, стендін)
- Віталій "Sword_Art" Петкін (Україна, тренер)
Нагадаємо, напередодні склад NAVI з дисципліни Counter-Strike 2 поступився європейській команді G2 у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024.