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NAVI поступилися Tundra та вилетіли з PGL Wallachia Season 2

Станіслав Лисак — 12 жовтня, 22:49
NAVI поступилися Tundra та вилетіли з PGL Wallachia Season 2

Українська організація з європейським складом Natus Vincere зазнала поразки від Tundra Esports у півфіналі нижньої сітки плейоф PGL Wallachia Season 2 з дисципліни DOTA 2.

Поєдинок проходив у форматі best of 3 та завершився з рахунком 2:1 на користь європейської команди. Зазначимо, що команди вже зустрічалися у плейоф верхньої сітки, де українці поступилися 0:2.

Tundra, за яку виступає чинний чемпіон The Internetinoal у складі Team Liquid, Нета "33" Шапіра, завтра, 13 жовтня, зустрінеться з HEROIC у фіналі нижньої сітки. Переможець цього протистояння вийде у гранд-фінал, де на них очікує Falcons.

Команда з Саудівської Аравії здолала HEROIC у фіналі верхньої сітки.

"Народжені перемагати" завершили виступи на турнірі з четвертим результатом, вони повторили свій успіх на турнірі Clavision: Snow Ruyi у Китаї, де NAVI також стали четвертими.

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Призовий фонд турніру в румунському Бухаресті складає $1 000 000. Зауважимо, що за українську команду виступали відразу 3 гравці на заміні.

Склад NAVI на PGL Wallachia Season 2:

  • Артем "Yuragi" Голубєв (Україна)
  • Божидар "bzm" Богданов (Болгарія, стендін)
  • Мирослав "BOOM" Біцан (Чехія, стендін)
  • Бакит "W_Zayac" Емілжанов (Киргизстан)
  • Клемент "Puppey" Іванов (Естонія, стендін)
  • Віталій "Sword_Art" Петкін (Україна, тренер)

Нагадаємо, напередодні склад NAVI з дисципліни Counter-Strike 2 поступився європейській команді G2 у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024.

Natus Vincere PGL Wallachia Season 2 Tundra Esports

Natus Vincere

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