NAVI програли росіянам та вилетіли з престижного турніру
Українська кіберспортивна організація Natus Vincere зазнала поразки від російської команди Spirit у чвертьфіналі престижного LAN-турніру з Counter-Strike 2 BLAST Open Spring 2025.
Гра відбувалася в форматі best of 3. За підсумками зустрічі переможцем із рахунком 2:0 вийшов колектив з 4 росіянами та одним українцем у складі.
На виборі Spirit Dust2 "народжені перемагати" не зуміли нав'язати боротьбу, поступившись з рахунком 13:7, ще більшим розгромом була поразка на власній мапі Anubis – 13:6.
Natus Vincere (Україна) – Spirit (-) 0:2 (Dust2 7:13, Anubis 6:13)
Зазначимо, що у першому матчі турніру Natus Vincere обіграли бразильців з FURIA, після чого здолали TheMongolZ, гарантувавши собі вихід у плейоф турніру.
У фіналі групового етапу NAVI поступились туркам з Eternal Fire та не змогли вийти напряму до півфіналу змагань.