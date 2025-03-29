NAVI програли росіянам та вилетіли з престижного турніру

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere зазнала поразки від російської команди Spirit у чвертьфіналі престижного LAN-турніру з Counter-Strike 2 BLAST Open Spring 2025.

Гра відбувалася в форматі best of 3. За підсумками зустрічі переможцем із рахунком 2:0 вийшов колектив з 4 росіянами та одним українцем у складі.

На виборі Spirit Dust2 "народжені перемагати" не зуміли нав'язати боротьбу, поступившись з рахунком 13:7, ще більшим розгромом була поразка на власній мапі Anubis – 13:6.

BLAST Open Spring 2025

Лісабон, Португалія

Призовий фонд – $400,000

Груповий етап, група B, фінал, 24 березня

Natus Vincere (Україна) – Spirit (-) 0:2 (Dust2 7:13, Anubis 6:13)

Зазначимо, що у першому матчі турніру Natus Vincere обіграли бразильців з FURIA, після чого здолали TheMongolZ, гарантувавши собі вихід у плейоф турніру.

У фіналі групового етапу NAVI поступились туркам з Eternal Fire та не змогли вийти напряму до півфіналу змагань.