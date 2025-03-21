NAVI не без проблем здолали FURIA на старті BLAST Open Spring 2025

Вчора, 20 березня, Natus Vincere розпочали виступ у груповому етапі LAN-турніру з CS2 BLAST Open Spring 2025.

Першим суперником української кіберспортивної організації у групі В стали колеги з Бразилії FURIA, які дали бій, але не змогли зупинити "Народжених перемагати".

На першій мапі поєдинку (Anubis) командам знадобився тайбрейк: після успішної першої половини 8:4 NAVI за аналогічним рахунком програли другу частину. Тайбрейк повністю пройшов за ініціативи української команди.

Після такого напруженого початку матчу Natus Vincere більш впевнено зіграли на Mirage, де FURIA змогли забрати тільки 8 раундів. У підсумку NAVI здобули перемогу 2:0.

BLAST Open Spring 2025

Копенгаген, Данія

Призовий фонд – $400,000

груповий етап, група В, перший матч, 20 березня

Natus Vincere (Україна) – FURIA (Бразилія) 2:0 (Anubis 16:12, Mirage 13:8)

Наступним суперником NAVI стануть The MongolZ, які в свою чергу перемогли М80 (2:1). Цей матч відбудеться завтра, 22 березня, о 19:30 за київським часом.

Раніше стало відомо, що Олександр "simp1e" Костилєв втратив статус володаря найбільшої кількості MVP.