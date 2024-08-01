NAVI програли Liquid у другому матчі BLAST Premier Fall Groups 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) поступилась Liquid (14) у фіналі верхньої сітки групового етапу турніру BLAST Premier Fall Groups 2024 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. На першій мапі Anubis українці у першій половині забезпечили себе комфортною перевагою в 4 раунди, проте після зміни сторін віддали 9 раундів і програли карту.

Другою мапою став Mirage, на якому "народжені перемагати" не залишили суперникам і шансу на камбек, закривши карту з рахунком 13:2. Тож все вирішувалося на десайдері Inferno.

Він також розпочинався з комфортної переваги української команди (7:0), проте американська організація не здавалася і вирівняла рахунок та навіть вийшла вперед, чого їм вистачило для перемоги (11:13).

Останній раунд був дуже драматичним, "народжені перемагати" були за крок до того, щоб перевести гру в овертайми, проте їм не вистачило буквально кілька секунд, аби знешкодити бомбу.

BLAST Premier Fall Groups 2024

Копенгаген, Данія

Призовий фонд — $190 000

Груповий етап, Група D

Фінал верхньої сітки, 1 червня

Liquid (США) — Natus Vincere (Україна) 2:1 (13:11 Anubis, 2:13 Mirage, 13:11 Inferno)

Таким чином NAVI потрапили у нижню сітку, де зіграє у фіналі проти переможця пари Virtus.pro (7) — BIG (24). Зазначимо, що у першому матчі "народжені перемагати" здолали саме BIG.

У складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, напередодні NAVI стали переможцями Esports World Cup 2024. Також наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.