Ганебно програли раунд, але пройшли далі: NAVI у складному матчі обіграли TheMongolZ

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere здобула другу перемогу на груповому етапі LAN-турніру з CS2 BLAST Open Spring 2025.

Першим суперником української кіберспортивної організації у групі В стали представники Монголії The MongolZ. Гра відбувалася в форматі best of 3. За підсумками зустрічі переможцем із рахунком 2:1 вийшли "народжені перемагати".

NAVI вибрали карту Dust2 і здобули перемогу – 13:7. Команда з Азії обрала Inferno. На цій мапі Natus Vincere повністю провалилися – 1:13.

Доля переможця вирішувалася не десайдері, яким стала карта Mirage. The MongolZ розпочала з 5 перемог. Зусиллями Aleksib та jL українська команда вирівняла гру, та суперник знову зумів відірватися – 11:7.

Гравці Natus Vincere продемонстрували злагоджені дії, що дозволило спочатку перевести гру в овертайм, а там і дотиснути суперника.

BLAST Open Spring 2025

Лісабон, Португалія

Призовий фонд – $400,000

груповий етап, група В, перший матч, 22 березня

Natus Vincere (Україна) – The MongolZ (Монголія) 2:1 (Dust2 13:7, Inferno 1:13, Mirage 16:13)

Перемога дозволила NAVI вийти до фіналу верхньої сітки. Там суперником буде турецька організація Eternal Fire.

Зазначимо, що у першому матчі турніру Natus Vincere обіграли FURIA.