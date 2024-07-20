G2 в оновленому складі вийшли у фінал Esports World Cup 2024

Склад німецької організації G2 (6) переграв російську команду VirtusPro (7) в півфіналі турніру Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 по картах. G2 не залишили шансів на мапі суперника — 13:4 на Dust2 та впевнено обіграли російську п'ятірку VP на власному виборі — 13:7 на Ancient.

У фіналі, який відбудеться завтра, 21 липня, G2 зустрінуться з переможцем пари Natus Vincere (5) — MOUZ (3). Матч українською команди відбудеться сьогодні, 20 липня, початок — о 21:00 за київським часом.

Esports World Cup 2024

Півфінал, 20 липня

G2 (Німеччина) — VirtusPro (-) 2:0

Карти: Dust2 (13:4), Ancient (13:7)

Зазначимо, що турнір із 15 командами відбувається в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, та триватиме до 21 липня. Призовий фонд — 1 млн доларів.