Українська команда NAVI вийшла у плейоф престижного ESL Pro League Season 23

Сьогодні, 10 березня, відбулися вирішальні матчі другого етапу престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23.

Зокрема, свій поєдинок провела остання українська організація на турнірі Natus Vincere. Вона у важкій боротьбі здолала французів із 3DMAX з рахунком 2:1.

"Народжені перемагати" виграли чужий вибір Dust2 (13:5), однак з ідентичним рахунком програли на власному Inferno. Тож все вирішувалося на десайдері Ancient, де перемогу святкували NAVI.

Також свій шанс вийти у плейоф має турецька FUT, у складі якої виступають українці Дмитро "⁠dem0n⁠" Мирошниченко та Микита "⁠cmtry" Самолотов. Вона сьогодні зіграє проти титулованої G2.

А ось українські організації Monte та B8 покинули престижний турнір у другому етапі, отримавши по три поразки (по разу програли NAVI).

ESL Pro League Season 23

2 етап, 10 березня

NAVI (Україна) – 3DMAX (Франція) 2:1 (13:5 Dust2, 5:13 Inferno, 13:5 Ancient)

Нагадаємо, напередодні французька кіберспортивна організація Vitality стала чемпіоном престижного турніру з Counter-Strike 2 – PGL Cluj-Napoca 2026.