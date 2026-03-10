Українська команда NAVI вийшла у плейоф престижного ESL Pro League Season 23
Сьогодні, 10 березня, відбулися вирішальні матчі другого етапу престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23.
Зокрема, свій поєдинок провела остання українська організація на турнірі Natus Vincere. Вона у важкій боротьбі здолала французів із 3DMAX з рахунком 2:1.
"Народжені перемагати" виграли чужий вибір Dust2 (13:5), однак з ідентичним рахунком програли на власному Inferno. Тож все вирішувалося на десайдері Ancient, де перемогу святкували NAVI.
Також свій шанс вийти у плейоф має турецька FUT, у складі якої виступають українці Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов. Вона сьогодні зіграє проти титулованої G2.
А ось українські організації Monte та B8 покинули престижний турнір у другому етапі, отримавши по три поразки (по разу програли NAVI).
NAVI (Україна) – 3DMAX (Франція) 2:1 (13:5 Dust2, 5:13 Inferno, 13:5 Ancient)
Нагадаємо, напередодні французька кіберспортивна організація Vitality стала чемпіоном престижного турніру з Counter-Strike 2 – PGL Cluj-Napoca 2026.