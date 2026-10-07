NAVI поступилися російській команді PARIVISION та вилетіли з ESL Pro League Season 24

Українська організація Natus Vincere зазнали поразки від російської організації PARAVISION та вилетіла з престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 24, який проходить у польському місті Катовіце.

Зустріч завершилася із рахунком 1:2.

Перша гра на Inferno пройшла для "народжених перемагати" успішно. Вони здолали суперників з перевагою у 5 раундів. Утім, цей тріумф тривав недовго.

Вже на Cache, яку самі ж NAVI й обрали, українська команда зазнала поразки – 10:13. Natus Vincere у вирішальному поєдинку на Mirage не змогла оговтатися від такого "холодного душу" та знову поступилася із рахунком 11:13.

ESL Pro League Season 24

Катовіце, Польща

Призовий фонд – $1,000,000

3 тур, 5 жовтня

Natus Vincere (Україна) – PARAVISION (Росія) 1:2 (13:8 Inferno, 10:13 Cache, Mirage 11:13)

За підсумками групового етапу турніру "народжені перемагати" посіли 10-те місце, а до стадії плейоф проходять команди з першої вісімки.

Нагадаємо, що до цього поєдинку NAVI зазнали поразки від Falcons (1:2), перемогли 9z (2:0), поступилися Vitality (1:2) та тріумфували у матчі з G2 (2:0).