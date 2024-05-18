NAVI та Monte дізналися суперників на престижному турнірі в США

Відбулося жеребкування групового етапу престижного турніру Intel Extreme Masters Dallas 2024 з Counter-Strike 2. Своїх суперників дізналися українські команди Natus Vincere (4) та Monte (27).

Команда з Монастирища потрапила до Групи A, де зустрінеться з MOUZ (2), Vitality (3), G2 (5), Complexity (8), Liquid (11), Falcons (19) та 9z (42). У своєму стартовому поєдинку Monte зіграє з Vitality. Гра відбудеться 27 травня, початок — о 20:30 за київським часом.

NAVI зіграють у групі B та протистоятимуть FaZe (1), Spirit (6), Virtus.pro (9), HEROIC (13), FlyQuest (14), M80 (23), BIG (25). "Народжені перемагати" проведуть першу гру проти німецького колективу BIG.

Турнір відбуватиметься в форматі LAN, тобто частину змагань зможуть відвідати вболівальники. Розпочнуться змагання 27 травня і триватимуть до 2 червня.

За призовий фонд у розмірі 250 тисяч доларів та місце на IEM Cologne змагатимуться 16 команд. У разі поразки в першій грі команди потраплять у нижню сітку, де після невдачі колектив завершить змагання.

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