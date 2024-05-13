Росіяни зможуть виступати лише під "нейтральним" прапором на Esports World Cup-2024

На Esports World Cup-2024 з кіберспорту росіян змусять виступати виключно під "нейтральним" прапором.

Про це інформують джерела з Міжнародної федерації кіберспорту (IESF) журналіста Річарда Левіса.

Після того, як Російська Федерація електронного спорту (РФЕС) відкрила офіси на окупованій українській території, було проведено таємне голосування за результатами якого РФЕС тимчасово відсторонили від змагань.

Рада директорів міжнародної організації провела власне розслідування, за підсумками якого вирішила тимчасово відсторонити російську кіберспортивну федерацію.

В опублікованому Левісом листі міститься постанова керівного органу IESF, в якій президенту федерації кіберспорту Росії Дмитру Сміту пояснюється, що російські спортсмени мають бути одягнені в нейтральні кольори та виступати під "нейтральним" прапором, якщо захочуть взяти участь у чемпіонаті.

Міжнародної федерації кіберспорту рішуче засуджує будь-яку війну, ненависть, політичне втручання та дискримінацію.

Турнір пройде з 11 до 19 листопада 2024 року. Призовий фонд - $240000.

Нагадаємо, британець, що грав за російську команду, задонатить всі отримані гроші Україні.

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