NAVI – команда року з Counter-Strike 2

Українська кіберспортивна команда з дисципліни Counter-Strike 2 Natus Vincere була визнана найкращим колективом 2024 року за версією провідного видання з CS2 HTLV.

Протягом року NAVI виграли 4 престижні турніри, зокрема перший в історії Counter-Strike 2 мейдожор, що відбувся в Копенгагені.

Також у другій половині року "народжені перемагати" шість разів поспіль виходили у фінали престижних турнірів, однак невдало себе проявили на BLAST World Final 2024 та останньому турнірі року – Perfect World Shanghai Major 2024.

Окрім того, кілька гравців Natus Vincere отримали нагороди під час церемонії HLTV Awards 2024.

Фінський капітан команди Алексі "Aleksib" Віролайнен був визнаний найкращий внутрішньоігровим лідером року, литовець Юстінас "jL" Лекавічус став найкращим закриваючим гравцем року, а українська зірка команди Валерій "b1t" Ваховський отримав нагороду найкращому опорнику 2024-го.

Також HLTV відзначили тренера NAVI Андрія "B1ad3" Городенського, який став найкращим наставником 2024 року зі значним відривом.

Зазначимо, що найкращим гравцем року визнали росіянина Даніла "donk" Кришковца, найкращою гравчинею року стала Ана "ANa" Думбрава, яка виступає за найкращу жіночу команду року Imperial fe.

Donk також отримав нагороди "відкриття року", "відкриваючий гравець року" та "найкращий момент року". Ще один росіянин Ілья "m0NESY" Осіпов став снайпером 2024-го.