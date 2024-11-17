Румунія, яка вибила команду Коноплянки на груповій стадії, виграла IESF World Championship 2024

У неділю, 17 листопада, пройшов фінал міжнародного турніру з Counter-Strike 2 – IESF World Championship 2024.

У фінальному поєдинку зійшлися Rhyno (Португалія) та Nexus (Румунія), які не дозволили Україні, яку представляла команда Євгена Коноплянки kONO.ECF, вийти у плейоф.

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Доля матчу вирішилась на двох картах. Португальці, які вибрали "Inferno", дали гідний бій опоненту, а тому переможець карти вирішувався у тай-брейку, де румуни виявилися сильнішими.

А ось свій пік ("Dust2") Nexus взяли куди більш упевнено: граючи за сторону терористів, вони познущалися над суперником 9:1, що принесло їм перемогу в матчі й, як підсумок, у самому турнірі.

IESF World Championship 2024

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія

Призовий фонд – $240 000

Фінал, 17 листопада

Rhyno (Португалія) – Nexus (Румунія) 0:2 (14:16 Inferno, 9:13 Dust2)

У матчі за третє місце збірна Сербії перемогла Metizport, які представляли Швецію, з рахунком 2:1.

Збірна України, залишившись поза плейоф, зайняла місце 13-16, яке не принесло команді ексвінгера збірної України з футболу жодних призових грошей.