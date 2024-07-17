Monte програли у першій грі в оновленому складі

Українська кіберспортивна команда Monte (57) програла Zero Tenacity (37) у матчі групового етапу ESL Challenger League 48 Europe з Counter-Strike 2.

Перший поєдинок в оновленому складі завершився з рахунком 2:1. Команда з Монастирища вдало розпочала першу мапу Anubis, проте після зміни сторін дозволила наблизитись супернику до себе. Тим не менш, перемогу святкували саме українці (13:10).

Друга карта Vertigo була кардинально іншою, першу половину розгромно перемогла Zero Tenacity, проте Monte зрівняли рахунок та перевели гру в овертайми, де переможець визначився лише з 3 спроби.

Тож все вирішилося на Dust2, на якій суперники скористалися помилками українського колективу та вирвали перемогу.

ESL Challenger League 48 Europe

Онлайн-турнір, груповий етап

Група D, перший тур

16 липня

Zero Tenacity (Європа) — Monte (Україна) 2:1 (Anubis 10:13, Vertigo 22:20, Dust2 13:9)

Наступну гру команда проведе 18 липня проти європейського складу KOI (39). Поєдинок пройде у форматі Bo3.

Нагадаємо, нещодавно український колектив покинув легендарний гравець Woro2k, після чого Monte оголосили про підписання поляків Павла "dycha" Диха та Олека "hades" Міскевича.

Відтепер склад команди з Монастирища в CS 2 виглядає наступним чином: