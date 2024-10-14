Гравець NAVI iM: Кожен трофей багато значить для нас

Румунський гравець Міхай "iM" Іван, який виступає за українську кіберспортивну команду Natus Vincere (1) прокоментував перемогу над MOUZ (5) у фіналі IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.

Його слова передає HTLV.

"Це дуже багато значить. Кожен трофей багато значить для нас, тому що, як я вже казав, ми не така команда, як, наприклад, FaZe, у них великий досвід, вони знають, як грати, знають, як реагувати на виграш трофеїв, а для нас це щось нове, навіть попри те, що ми шість разів поспіль потрапляли до фіналів. Це досить божевільно. Це перший раз, коли ми виграли першу карту у форматі Bo5 тож ми розпочали дуже добре", – сказав iM.

Варто зазначити, що Іван був визнаний MVP турніру за версією HLTV, а Юстінас "jL" Лекавічус отримав нагороду від ESL.

Нагадаємо, за перемогу на цьому турнірі "народжені перемагати" отримали 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025. Для NAVI це вже шостий фінал поспіль.

Команда впритул наблизилася до власного рекорду (7 поспіль фіналів у 2021 році) та близькі до того, щоб повторити неймовірне досягнення FaZe у 2023-24 роках (8 фіналів).