Два гравці NAVI отримали нагороди MVP від HLTV та ESL

Двох гравців NAVI нагородили призами "найціннішому гравцю IEM Rio 2024".

Румун Міхай "iM" Іван став найкращим зав версією HLTV, а Юстінас "jL" Лекавічус отримав нагороду від ESL.

У фіналі IEM Rio 2024 NAVI перемоголи німецьку команду MOUZ. Це був шостий поспіль фінал для "народжених перемагати". Команда впритул наблизилася до власного рекорду (7 поспіль фіналів у 2021 році) та близька до того, щоб повторити неймовірне досягнення FaZe у 2023-24 роках (8 фіналів).