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Два гравці NAVI отримали нагороди MVP від HLTV та ESL

Ігор Чернявський — 14 жовтня, 01:07
Два гравці NAVI отримали нагороди MVP від HLTV та ESL
HLTV

Двох гравців NAVI нагородили призами "найціннішому гравцю IEM Rio 2024".

Румун Міхай "iM" Іван став найкращим зав версією HLTV, а Юстінас "jL" Лекавічус отримав нагороду від ESL.

У фіналі IEM Rio 2024 NAVI перемоголи німецьку команду MOUZ. Це був шостий поспіль фінал для "народжених перемагати". Команда впритул наблизилася до власного рекорду (7 поспіль фіналів у 2021 році) та близька до того, щоб повторити неймовірне досягнення FaZe у 2023-24 роках (8 фіналів).

Navi

Navi

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