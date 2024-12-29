Команда Коноплянки з CS2 підписала колишнього гравця B8

Кіберспортивна організація kONO.ECF підписала колишнього гравця B8 Арсенія cptkurtka023 Деревинського.

Про це повідомляє пресслужба команди.

kONO.ECF відзначила майстерність Арсенія, яку він продемонстрував на Паризькому RMR, а також загальний досвід гравця.

Нагадаємо, що в листопаді Деревинський у складі B8 приймав участь у Perfect World Shanghai 2024, за підсумками якого команда не змогла кваліфікуватись у мейджор.

Раніше HLTV оновив рейтинг команд, згідно з яким B8 та ще одна іменита українська організація зберегли свої позиції.