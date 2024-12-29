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Команда Коноплянки з CS2 підписала колишнього гравця B8

Володимир Максименко — 29 грудня 2024, 18:18
Команда Коноплянки з CS2 підписала колишнього гравця B8
Арсеній Деревинський
liquipedia

Кіберспортивна організація kONO.ECF підписала колишнього гравця B8 Арсенія cptkurtka023 Деревинського.

Про це повідомляє пресслужба команди.

kONO.ECF відзначила майстерність Арсенія, яку він продемонстрував на Паризькому RMR, а також загальний досвід гравця.

Нагадаємо, що в листопаді Деревинський у складі B8 приймав участь у Perfect World Shanghai 2024, за підсумками якого команда не змогла кваліфікуватись у мейджор.

Раніше HLTV оновив рейтинг команд, згідно з яким B8 та ще одна іменита українська організація зберегли свої позиції.

B8 kONO.ECF

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