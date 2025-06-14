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У команді Зінченка пояснили, чому вирішили брати участь у турнірах з російськими спонсорами

Микола Дендак — 14 червня 2025, 00:20
У команді Зінченка пояснили, чому вирішили брати участь у турнірах з російськими спонсорами
Олександр Зінченко
Instagram

CEO Passion UA Артемійс Рябовс пояснив, чому команда, власником якої є Олександр Зінченко, вирішила брати участь на турнірах з російськими спонсорами. Головною причиною є важливість набору очок для рейтингу Valve.

Його слова передає канал "Кацапське Інферно".

"Після офіційного анонсу змін до Major-системи від Valve, ми провели внутрішню зустріч з командою. Ми розуміємо, що щоб зберегти шанси на участь у мейджорі, нам потрібно брати участь у більшості рейтингових турнірів, адже саме вони впливають на прохід до топ-16 Європи.
На жаль, у поточній екосистемі більшість великих онлайн-турнірів мають партнерство або спонсорство з боку компаній, пов’язаних із російськими букмекерами. Це реальність, яку ми не можемо проігнорувати, якщо хочемо гідно представити Україну на міжнародній арені", – сказав Рябовс.

Також Артемійс пояснив, що всі призові, і командні, і гравців окремо, будуть направлені на допомогу Україні. При чому не лише на гуманітарну допомогу, але й на підтримку ЗСУ. Окрім цього Рябовс зазначив, що команда продовжить ігнорувати турніри, організатором яких є росіяни.

"Так, у випадках, коли організатор турніру напряму пов’язаний з російським бізнесом або є російською компанією -ми участі не беремо. Це стосується LAN-ів у першу чергу. Ми вже відмовлялись від таких і будемо надалі діяти послідовно".

Нагадаємо, раніше компанія Valve оголосила про зміни в правилах відбору до найпрестижнішого турніру сезону. Вже на наступному Мейджорі – StarLadder Budapest Major 2025, команди не гратимуть відбірковий турнір. Натомість учасники змагання визначаться за рейтингом Valve.

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