Команда Зінченка програла у фіналі CCT Season 2 Europe Series 13

Кіберспортивна команда Олександра Зінченка Passion UA (53) поступилась німецькій Gamer Legion (40) у фіналі онлайн-турніру з гри Counter-Strike 2 – CCT Season 2 Europe Series 13.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Українці непогано розпочали вибір опонента Mirage, взявши 7 раундів у першій половині. А після зміни сторін віддали суперникам лише 3 раунди та впевнено перемогли.

Далі гра перейшла на Vertigo. Там українська команда погано провела першу половину, взявши лише 4 раунди. Проте Passion UA не здалися і зробили шалений камбек з рахунку 4:10, перевівши гру в овертайми, проте там німецька організація таки забрала своє.

Тож все вирішувалося на Inferno, де сильнішими виявилися Gamer Legion, які у першій половині забрали шалені 10 раундів.

CCT Season 2 Europe Series 13

Гранд фінал, онлайн-турнір

Призовий фонд – $50,000

6 жовтня

Gamer Legion (Німеччина) — Passion UA (Україна) 2:1 (8:13 Mirage, 16:14 Vertigo, 13:2 Inferno)

Цей результат приніс українській організації 10 тисяч доларів. Зазначимо, що у складі Passion UA виступають п'ятеро українців:

Микита "jackasmo" Скиба;

Дмитро "jambo" Семера;

Всеволод "s-chilla" Щуров;

Родіон "fear"Смик;

Едуард "zeRRoFIX" Петровський.

Нещодавно Passion UA також тріумфували на European Pro League Season 19. Загалом у команди вже 4 перемоги на всіх турнірах цього року.

Нагадаємо, напередодні оновився рейтинг HLTV, у ньому низка українських організацій покращила свої позиції.