Рейтинг HLTV: NAVI втримали лідерство, B8 та Monte покращили свої позиції

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд з кіберспортивної гри CS 2 за 30 вересня.

Команда з України Natus Vincere продовжує втримувати лідерство попри поразку від європейської команди G2 у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024.

Також відзначимо прогрес другої команди України B8, яка піднялася на ще одну позицію та тепер посідає 28 місце, а також Monte, що посіли найвищу сходинку після зміни складу (35).

Рейтинг HLTV

16 вересня 2024 року

(1) NAVI – 1000 балів; (3) G2 – 712; (2) Vitality – 671; (4) Spirit – 505; (5) Mouz – 397; (7) Faze – 391; (6) Eternal Fire – 355; (8) Liquid – 271; (10) SAW – 231; (11) Virtus.pro – 227;

....

28. (29) B8 – 44;

35. (40) Monte – 33;

53. (61) Passion UA – 20;

66. (72) FavBet — 16;

69. (68) Monte Gen – 15;

79. (77) NAVI Junior – 12;

118. (106) kONO – 7.