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Рейтинг HLTV: NAVI втримали лідерство, B8 та Monte покращили свої позиції

Микола Дендак — 30 вересня, 21:15
Рейтинг HLTV: NAVI втримали лідерство, B8 та Monte покращили свої позиції
NAVI

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд з кіберспортивної гри CS 2 за 30 вересня.

Команда з України Natus Vincere продовжує втримувати лідерство попри поразку від європейської команди G2 у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024.

Також відзначимо прогрес другої команди України B8, яка піднялася на ще одну позицію та тепер посідає 28 місце, а також Monte, що посіли найвищу сходинку після зміни складу (35).

Рейтинг HLTV

16 вересня 2024 року
  1. (1) NAVI – 1000 балів;
  2. (3) G2 – 712;
  3. (2) Vitality – 671;
  4. (4) Spirit – 505;
  5. (5) Mouz – 397;
  6. (7) Faze – 391;
  7. (6) Eternal Fire – 355;
  8. (8) Liquid – 271;
  9. (10) SAW – 231;
  10. (11) Virtus.pro – 227;

....

28. (29) B8 44;
35. (40) Monte 33;
53. (61) Passion UA 20;
66. (72) FavBet 16;
69. (68) Monte Gen 15;
79. (77) NAVI Junior – 12;
118. (106) kONO – 7.

Favbet Natus Vincere Navi B8 Passion UA NAVI Junior Monte kONO.ECF HLTV Monte Gen

Navi

jL висловився про поразку від G2: Не було відчуття, що ми хотіли виграти
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