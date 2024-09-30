Рейтинг HLTV: NAVI втримали лідерство, B8 та Monte покращили свої позиції
NAVI
Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд з кіберспортивної гри CS 2 за 30 вересня.
Команда з України Natus Vincere продовжує втримувати лідерство попри поразку від європейської команди G2 у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024.
Також відзначимо прогрес другої команди України B8, яка піднялася на ще одну позицію та тепер посідає 28 місце, а також Monte, що посіли найвищу сходинку після зміни складу (35).
Рейтинг HLTV
16 вересня 2024 року
- (1) NAVI – 1000 балів;
- (3) G2 – 712;
- (2) Vitality – 671;
- (4) Spirit – 505;
- (5) Mouz – 397;
- (7) Faze – 391;
- (6) Eternal Fire – 355;
- (8) Liquid – 271;
- (10) SAW – 231;
- (11) Virtus.pro – 227;
....
28. (29) B8 – 44;
35. (40) Monte – 33;
53. (61) Passion UA – 20;
66. (72) FavBet — 16;
69. (68) Monte Gen – 15;
79. (77) NAVI Junior – 12;
118. (106) kONO – 7.