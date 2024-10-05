Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

Команда Зінченка тріумфувала на EPL 19

Андрій Яросименко — 5 жовтня, 15:33
Команда Зінченка тріумфувала на EPL 19
EPL

Сьогодні, 23 серпня, відбувся матч European Pro League Season 19 з гри Counter-Strike 2.

Команда українського футболіста Олександра Зінченка, Passion UA зустрілась із данським колективом TSM у гранд фіналі. Поєдинок проходив у форматі Best of 5. Українці здобули "суху" перемогу 3:0, та стали триразовими чемпіонами турніру.

European Pro League Season 19
Гранд фінал
5 жовтня

Passion UA (Україна) — TSM (Данія) 13:6 Inferno, 13:4 Vertigo, 13:2 Mirage

Також зазначимо, що гравець української організації Едуард "zeRRoFIX" Петровський став MVP цього поєдинку.

У складі Passion UA виступають п'ятеро українців:

  • Микита "jackasmo" Скиба
  • Дмитро "jambo" Семера
  • Всеволод "s-chilla" Щуров
  • Родіон "fear"Смик
  • Едуард "zrRRoFIX" Петровський

Нагадаємо, напередодні оновився рейтинг HLTV, у ньому низка українських організацій покращила свої позиції.

Passion UA

Passion UA

Рейтинг HLTV: NAVI втримали лідерство, B8 та Monte покращили свої позиції
NAVI — знову перші, Monte Gen потрапили в топ-100 рейтингу HLTV
B8 помстилися GamerLegion за інші українські команди у фіналі CCT Series 10
NAVI — знову перші, Monte повернулися в топ-50 рейтингу HLTV
Команда Зінченка пройшла на Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR

Останні новини