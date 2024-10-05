Команда Зінченка тріумфувала на EPL 19
EPL
Сьогодні, 23 серпня, відбувся матч European Pro League Season 19 з гри Counter-Strike 2.
Команда українського футболіста Олександра Зінченка, Passion UA зустрілась із данським колективом TSM у гранд фіналі. Поєдинок проходив у форматі Best of 5. Українці здобули "суху" перемогу 3:0, та стали триразовими чемпіонами турніру.
European Pro League Season 19
Гранд фінал
5 жовтня
Passion UA (Україна) — TSM (Данія) 13:6 Inferno, 13:4 Vertigo, 13:2 Mirage
Також зазначимо, що гравець української організації Едуард "zeRRoFIX" Петровський став MVP цього поєдинку.
У складі Passion UA виступають п'ятеро українців:
- Микита "jackasmo" Скиба
- Дмитро "jambo" Семера
- Всеволод "s-chilla" Щуров
- Родіон "fear"Смик
- Едуард "zrRRoFIX" Петровський
Нагадаємо, напередодні оновився рейтинг HLTV, у ньому низка українських організацій покращила свої позиції.