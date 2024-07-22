Команда Зінченка програла Fnatic у фіналі RES Regional Series 6 Europe

Українська кіберспортивна команда Passion UA (43), яку заснував Олександр Зінченко разом з колишнім тренером Natus Vincere Михайлом Благіним, програла Fnatic (22) у фіналі турніру з Counter-Strike 2 RES Regional Series 6 Europe.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Українці доволі рівно розпочали першу мапу Inferno (пік опонентів), проте після зміни сторін змогли взяти лише 1 раунд.

Наступною мапою став Mirage. Команда Зінченка мінімально програла першу половину матчу, проте потім взяли 8 раундів поспіль та впевнено перевели матч на десайдер Ancient, на якому сильнішими виявились Fnatic.

За друге місце на турнірі український колектив отримав 25 тисяч доларів призових.

RES Regional Series 6 Europe

Онлайн-турнір, фінал

22 липня

Fnatic (Велика Британія) — Passion UA (Україна) 2:й (13:6 Inferno, 7:13 Mirage, 13:9 Ancient)

Нагадаємо, у чвертьфіналі Passion UA здолали Ninjas in Pyjamas (16), у складі яких виступає український кіберспортсмен Артем "r1nkle" Мороз, а у півфіналі перемогли Zero Tenacity.