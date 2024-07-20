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B8 програли Zero Tenacity, Passion UA здолали NIP: результати чвертьфіналів RES Regional Series 6 Europe

Микола Дендак — 20 липня, 22:55
B8 програли Zero Tenacity, Passion UA здолали NIP: результати чвертьфіналів RES Regional Series 6 Europe

Сьогодні, 20 липня, відбулися чвертьфінальні матчі онлайн-турніру з Counter-Strike 2 RES Regional Series 6 Europe, у яких грали дві українські команди.

Зокрема, команда Олександра Зінченка Passion UA (48) здолали Ninjas in Pyjamas (16), у складі яких виступає український кіберспортсмен Артем "r1nkle" Мороз. Поєдинок завершився з рахунком 2:0, українці перемогли на Anubis (13:11) та Ancient (13:2).

Також інша українська команда B8 (31) програла Zero Tenacity (37). Перша мапа Mirage (пік українців) завершилася з результатом 13:11, а Anubis — 13:4. Варто зазначити, що у першій половині другої мапи B8 взяли лише 1 раунд.

Нагадаємо, напередодні B8 поступилися російській Aurora в першому матчі групового етапу ESL Challenger League Season 48 з CS 2.

Олександр Зінченко Мороз NIP Counter-Strike 2 B8 Passion UA

B8

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