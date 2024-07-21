Команда Зінченка вийшла у фінал RES Regional Series 6 Europe

Українська кіберспортивна команда Passion UA (48), яку заснував Олександр Зінченко разом з колишнім тренером Natus Vincere Михайлом Благіним, вийшла у фінал турніру з Counter-Strike (CS) 2 RES Regional Series 6 Europe.

Півфінальний матч проти Zero Tenacity (37) завершився з рахунком 2:0. Українці у напруженому поєдинку забрали спершу Mirage (13:11), а потім і Anubis (13:11).

У фіналі український колектив зустрінеться з європейським складом fnatic (22). Зустріч відбудеться завтра, 22 липня, о 18:00 за київським часом.

RES Regional Series 6 Europe

Онлайн-турнір, півфінал

21 липня

Passion UA (Україна) — Zero Tenacity (Європа) 2:0 (13:11 Mirage, 13:11 Anubis)

Нагадаємо, у чвертьфіналі команда Зінченка здолала Ninjas in Pyjamas (16), у складі яких виступає український кіберспортсмен Артем "r1nkle" Мороз. Своєю чергою Zero Tenacity вибили інший український колектив B8 (31).