Півфіналу не буде: команда Зінченка вилетіла з BLAST Rivals 2025 Season 2

Кіберспортивна команда українського футболіста Олександра Зінченка Passion UA завершила свої виступи на престижному турнірі з Counter-Strike 2 – BLAST Rivals 2025 Season 2.

Команда у чвертьфіналі без шансів програла бразильській організації PaiN з рахунком 0:2.

Спершу суперники декласували Passion UA на власному виборі Nuke (13:4), після чого не залишили шансів і на виборі українського клубу Inferno (13:7). PaiN вийшли у півфінал, де зіграють з Furia, а Passion UA покинули турнір.

Загалом команда Зінченка посіла 5-6 місця та заробила 25 тисяч доларів призових.

BLAST Rivals 2025 Season 2

Counter-Strike 2

1/4 фіналу, 14 листопада

Passion UA – PaiN 0:2 (4:13 Nuke, 7:13 Inferno)

Нагадаємо, нещодавно команда гарантувала собі участь на найпрестижнішому турнірі сезону – StarLadder Budapest Major 2025. Турнір проходитиме з 24 листопада до 14 грудня. Його проводитиме український турнірний оператор.

Щоб перейти на американський рейтинг та мати змогу потрапити на Мейджор, команді Зінченка довелося змінити український склад на міжнародний. Тепер за колектив виступають два американці, південноафриканець та українець.