Команда Зінченка сенсаційно вийшла у плейоф BLAST Rivals 2025 Season 2

Кіберспортивна команда українського футболіста Олександра Зінченка Passion UA стала щонайменше чвертьфіналістом престижного турніру з Counter-Strike 2 – BLAST Rivals 2025 Season 2.

У першому матчі на турнірі команда сенсаційно обіграла The MongolZ (одну з найкращих організацій світу просто зараз). Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Passion UA спершу в овертаймах поступилися на власній мапі Overpass, після чого в напруженій боротьбі здолали опонентів на Inferno та Nuke.

Таким чином колектив Зінченка гарантовано змагатиметься у плейоф турніру, щонайменше у чвертьфіналі. Якщо ж Passion UA зуміють виграти наступну гру проти Falcons (13 листопада, 06:30 за Києвом), то почнуть одразу з півфіналу.

BLAST Rivals 2025 Season 2

Counter-Strike 2

Група A, перший матч

12 листопада

Passion UA – The MongolZ 2:1 (14:16 Overpass, 13:11 Inferno, 13:11 Nuke)

Нагадаємо, нещодавно команда гарантувала собі участь на найпрестижнішому турнірі сезону – StarLadder Budapest Major 2025. Турнір проходитиме з 24 листопада до 14 грудня. Його проводитиме український турнірний оператор.

Щоб перейти на американський рейтинг та мати змогу потрапити на Мейджор, команді Зінченка довелося змінити український склад на міжнародний. Тепер за колектив виступають два американці, південноафриканець та українець.