Історія починається з поразки: команда Коноплянки поступилась у фіналі турніру з CS2

Українська кіберспортивна команда kONO.ECF, яку напередодні заснував Євген Коноплянка, поступилася у фіналі турніру European Pro League 2nd Division Season 12 з Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився перемогою європейського складу Zero Tenacity з рахунком 2:0. Українці обрали мапу Inferno, проте не змогли нав'язати боротьбу і без шансів програли (13:6). Суперники ж вибрали Anubis і завершили її зі ще більшим розгромом (13:5).

Тож kONO.ECF заробили 3 тисячі доларів призових за друге місце.

Зазначимо, що за кілька годин команда Коноплянки зіграє проти оновленого складу української Monte на турнірі Elisa Invitational Spring 2024. Чвертьфінальний поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом. Призовий фонд змагання складає 25 тисяч доларів.