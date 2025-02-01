NAVI не помітили спротиву FURIA на старті IEM Katowice 2025

У суботу, 1 лютого, українська кіберспортивна організація Natus Vincere розпочала свої виступи у IEM Katowice 2025, престижному турнірі з Counter-Strike 2.

Граючи у групі В, "народжені перемагати" (3) в першому матчі зустрілися з бразильцями з FURIA (9). Поединок проходив у форматы bo3.

Сказати, що для NAVI цей матч був немов прогулянка по парку – нічого не сказати.

Все розпочалося на Dust2, де бразильці зуміли забрати тільки п'ять раундів. І якщо це здається маленьким показником, то що можна сказати про Mirage. Там NAVI дозволили супернику ще менше, віддавши йому всього три раунди. Як підсумок, дуже легка перемога української команди.

IEM Katowice 2025

Катовіце, Польща

Офлайн-турнір

Призовий фонд – $1,000,000

Перший тур, 1 лютого

Natus Vincere (Україна, 3) – FURIA (Бразилія, 9) 2:0 (13:5 – Dust2, 13:3 – Mirage)

NAVI залишилися у верхній сітці групи В. Далі на них очікує матч з переможцем пари Spirit – Astralis, які зіграють завтра о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з оновленим рейтингом HLTV, у якому Natus Vincere не змінили свою позицію, незважаючи не непоганий виступ у BLAST Bounty 2025.