NAVI зіграють проти росіян зі Spirit у матчі на IEM Katowice 2025

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (3) зустрінеться з російським колективом Spirit (1) у матчі за вихід в плейоф на престижному турнірі з Counter-Strike 2 IEM Katowice 2025.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом. У разі перемоги NAVI зіграє ще один поєдинок на груповому етапі (фінал верхньої сітки) за право вийти одразу у півфінал.

Зауважимо, що цей російський колектив є дуже незручним суперником для "народжених перемагати" – за останні 7 ігор в українців лише 1 перемога.

IEM Katowice 2025

Катовіце, Польща

Призовий фонд – $1,000,000

Другий тур, 3 лютого

Natus Vincere (Україна, 3) – Spirit (-, 1)

Турнір триває з 1 до 9 лютого. Команди змагатимуться за призовий фонд розміром 1 млн доларів, а чемпіон заробить 400 тисяч.

Нагадаємо, напередодні Natus Vincere зупинилися за крок до фіналу турніру BLAST Bounty 2025 Season 1. В оновленому рейтингу HLTV "народжені перемагати" залишилися в трійці найкращих команд світу.