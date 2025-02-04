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NAVI протистоятимуть The MongolZ за право вийти в півфінал IEM Katowice 2025

Олексій Погорелов — 4 лютого 2025, 09:59
NAVI
NAVI
Фото NAVI

У вівторок, 4 лютого, у межах фіналу верхньої сітки групи В на IEM Katowice 2025 відбудеться матч між Natus Vincere (3) та The MongolZ (8).

Матч між NAVI та The MongolZ розпочнеться о 19:30 за київським часом. Команди змагатимуться за право вийти напряму до півфіналу турніру. Той, хто програє цей поєдинок, опиниться у чвертьфіналі.

Варто зазначити, що востаннє колективи зустрічалися у межах PGL Major Copenhagen 2024 у березні минулого року. Тоді "народжені перемагати" виграли матч, який складався з однієї карти (13:10 на Mirage).

IEM Katowice 2025
Катовіце, Польща
Офлайн-турнір
Призовий фонд – $1,000,000
Фінал верхньої сітки, 3 лютого

Natus Vincere (Україна, 3) – The MongolZ (Монголія, 8)

IEM Katowice 2025 триває з 1 до 9 лютого. Команди змагатимуться за призовий фонд розміром 1 млн доларів, а чемпіон заробить 400 тисяч.

Нагадаємо, що на шляху до фіналу верхньої сітки Natus Vincere послідовно перемогли Furia (2:0) та Team Spirit (2:1).

IEM Katowice Natus Vincere Navi Counter-Strike 2 IEM Katowice 2025

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