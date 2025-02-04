NAVI розгромили The MongolZ та вийшли в півфінал IEM Katowice 2025

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (3) розгромно перемогла The MongolZ (8) та вийшла у півфінал IEM Katowice 2025 з Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Вже на першій мапі Mirage (вибір NAVI) "народжені перемагати" показали свою перевагу, завершивши першу половину з рахунком 11:1. Тож до переможного 13 раунду довести гру було легко.

На виборі опонента Ancient гра розпочиналася ідентично. Єдиною відмінністю стало те, що монголи в першій половині забрали на два раунди більше. Після зміни сторін "народжені перемагати" зіштовхнулися із серйозним опором. Проте у підсумку змогли довести гру до перемоги.

Ця звитяга дозволила NAVI вийти одразу в півфінал престижного турніру та гарантувала організації 80 тисяч доларів призових. The MongolZ розпочнуть плейоф з чвертьфінальної стадії.

Варто зазначити, що востаннє колективи зустрічалися у межах PGL Major Copenhagen 2024 у березні минулого року. Тоді "народжені перемагати" виграли матч, який складався з однієї карти (13:10 на Mirage).

IEM Katowice 2025

Катовіце, Польща

Призовий фонд – $1,000,000

Фінал верхньої сітки, 3 лютого

Natus Vincere (Україна, 3) – The MongolZ (Монголія, 8) 2:0 (13:3 Mirage, 13:9 Ancient)

IEM Katowice 2025 триває з 1 до 9 лютого. Команди змагаються за призовий фонд розміром 1 млн доларів, а чемпіон заробить 400 тисяч.

Нагадаємо, що на шляху до фіналу верхньої сітки Natus Vincere послідовно перемогли бразильську Furia (2:0) та Team Spirit (2:1) з росіянами у складі.