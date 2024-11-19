S1mple вперше з 2015 року не пройшов на Major: поразка Falcons допомогла NAVI

У вівторок, 19 листопада, відбувся четвертий матч команди Falcons на RMR турнірі Perfect World Shanghai Major 2024 з Counter-Strike 2.

Колектив з українцем Олександром "S1mple" Костилєвим програв GamerLegion з рахунком 1:2 (13:6, 7:13, 13:7).

Через поразку "соколи" втратили можливість вийти на Major. Зазначимо, що "S1mple" вперше з 2015 року не зумів подолати кваліфікацію на мейджор. Попередній Major у Копенгагені українець пропускав, бо знаходився у запасі NAVI

Українська команда Natus Vincere, якій і належать права на Костильова, має радіти програшу Falcons, оскільки через це вони на пряму потрапили потрапили у стадію Elimination Stage.

Раніше "народжені перемагати" обіграли португальську організацію SAW. На шляху до виходу на мейджор Natus Vincere здобули перемоги в перших двох поєдинках, після чого поступилися MOUZ.

RMR – Perfect World Shanghai Major

4 тур, 19 листопада

GamerLegion (Німеччина) – Falcons (Саудівська Аравія) 2:1 (13:6 Vertigo, 7:13 Nuke, 13:7 Mirage)

GamerLegion продовжать боротьбу на турнірі. Німецька команда зіграє завтра, 20 листопада з чеським колективом SINNERS у матчі за вихід в Opening Stage

Нагадаємо, що 21 листопада стартуватиме другий RMR турнір на Perfect World Shanghai Major, де за перемогу поборються дві українські команди B8 та Passion UA, якою володіє футболіст Арсенала та збірної України Олександр Зінченко.

Основна стадія мейджору в Шанхаї відбудеться з 5 по 15 грудня, призовий фонд турніру складатиме $1,250,000.