Українське дербі. Команда Зінченка поступилася FAVBET у чвертьфіналі CCT Season 2
Сьогодні, 12 жовтня, відбувся матч 1/4 фіналу онлайн-турніру з гри Counter-Strike 2 – CCT Season 2 Europe Series 14.
Зокрема, в останньому розіграші сезону, змагалася команда українського футболіста Олександра Зінченка Passion UA (42). Її суперником була інша українська організація — FAVBET (71).
Перемогу з рахунком 2:1 здобули FAVBET. Спершу вони впевнено здолали суперників на своїй мапі Inferno, проте програли на чужому піку Vertigo. Тож все вирішувалося на Ancient, де FAVBET не без проблем здобули перемогу.
FAVBET – Passion UA (Inferno 13:8, Vertigo 9:13, Ancient 13:11)
У півфіналі українська команда зустрінеться з переможцем пари Metizport – Aurora. Зазначимо, що в 1/8 фіналу обидві організації з України здобули перемогу над росіянами з Cloud9 та BetBoom.
Нагадаємо, на минулому розіграші CCT Season 2 Europe Series 13 Passion UA дійшли до фіналу, де програли німецькій Gamer Legion.