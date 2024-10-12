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Українське дербі. Команда Зінченка поступилася FAVBET у чвертьфіналі CCT Season 2

Андрій Яросименко — 12 жовтня, 14:56
Українське дербі. Команда Зінченка поступилася FAVBET у чвертьфіналі CCT Season 2
Passion UA

Сьогодні, 12 жовтня, відбувся матч 1/4 фіналу онлайн-турніру з гри Counter-Strike 2 – CCT Season 2 Europe Series 14.

Зокрема, в останньому розіграші сезону, змагалася команда українського футболіста Олександра Зінченка Passion UA (42). Її суперником була інша українська організація — FAVBET (71).

Перемогу з рахунком 2:1 здобули FAVBET. Спершу вони впевнено здолали суперників на своїй мапі Inferno, проте програли на чужому піку Vertigo. Тож все вирішувалося на Ancient, де FAVBET не без проблем здобули перемогу.

CCT Season 2 Europe Series 14
Призовий фонд – $50,000
12 жовтня, 1/4 фіналу

FAVBET – Passion UA (Inferno 13:8, Vertigo 9:13, Ancient 13:11)

У півфіналі українська команда зустрінеться з переможцем пари Metizport – Aurora. Зазначимо, що в 1/8 фіналу обидві організації з України здобули перемогу над росіянами з Cloud9 та BetBoom.

Нагадаємо, на минулому розіграші CCT Season 2 Europe Series 13 Passion UA дійшли до фіналу, де програли німецькій Gamer Legion.

Favbet Counter-Strike 2 Passion UA

Favbet

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