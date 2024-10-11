Команда Зінченка перемогла російський колектив на CCT Season 2

Сьогодні, 11 жовтня, відбулися матчі 1/8 фіналу онлайн-турніру з гри Counter-Strike 2 – CCT Season 2 Europe Series 14.

Зокрема, в останньому розіграші сезону, змагалася команда українського футболіста Олександра Зінченка Passion UA (42). Її суперником була команда росіян Cloud9 (37).

Перемогу з рахунком 2:1 здобули Passion UA. Спершу вони впевнено здолали суперників на своїй мапі Anubis, проте програли на чужому піку Dust2 (щоправда, лише в овертаймах). Тож все вирішувалося на Mirage, де українці не без проблем здобули перемогу.

Також до чвертьфіналу пробилася ще одна українська команда – FAVBET. Склад з п'яти українців обіграв російську організацію BetBoom. Гра завершилася з рахунком 2:1. FAVBET обіграли суперника на власному виборі Vertigo 13:11, після чого з таким же рахунком поступилися на мапі суперника – Nuke. На вирішальній карті, Anubis, українська команда виявилася сильнішою з рахунком 13:7.

CCT Season 2 Europe Series 14

1/8 фіналу, онлайн-турнір

Призовий фонд – $50,000

11 жовтня, 1/8 фіналу

Passion UA – Cloud9 2:1 (Anubis 13:6, Dust2 14:16, Mirage 13:9)

FAVBET – BetBoom (Vertigo 13:11, Nuke 11:13, Anubis 13:7)

У 1/4 фіналу Passion UA зіграють з FAVBET. Поєдинок запланований на суботу, 12 жовтня. Також за вихід у чвертьфінал побореться українська організація Monte, які зустрінуться із чеською SINNERS.

Нагадаємо, на минулому розіграші CCT Season 2 Europe Series 13 Passion UA дійшли до фіналу, де програли німецькій Gamer Legion.