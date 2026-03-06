NAVI перемогли Monte в українському дербі на престижному турнірі з Counter-Strike 2

У п'ятницю, 6 березня, українські кіберспортивні організації Natus Vincere та Monte зіграли один з одним у матчі першого раунду другої стадії престижного турніру ESL Pro League Season 23 з Counter-Strike 2.

На власній мапі (Dust 2) Monte не залишили суперникам жодних шансів – 13:4, але NAVI взяли ще більш переконливий реванш на своєму піку Inferno – 13:1.

Доля протистояння визначилася на Mirage. Команди влаштували справжню "зарубу", в якій врешті-решт з рахунком 13:11 тріумфували "Народжені перемагати".

А турецька FUT, у складі якої виступають українці Дмитро "⁠dem0n⁠" Мирошниченко та Микита "⁠cmtry" Самолотов, сенсаційно програла Astralis, яких здолала на першому етапі.

ESL Pro League Season 23

Другий етап, 6 березня

NAVI (Україна) – Monte (Україна) 2:1 (4:13 Dust 2, 13:1 Inferno, 13:11 Mirage)

Astralis (Данія) – FUT (Туреччина) 2:0 (13:6 Ancient, 13:3 Mirage )

Зазначимо, що для виходу у плейоф команді необхідно виграти три матчі. У разі трьох поразок колектив залишає турнір.

NAVI отримали пряме запрошення до другого етапу змагань, а Monte подолали першу стадію. Сьогодні на цьому етапі стартують B8.

Natus Vincere: Aleksib, iM, b1t, w0nderful, makazze

Monte: Rainwaker, Bymas, afro, Gizmy, AZUWU

Нагадаємо, що напередодні французька кіберспортивна організація Vitality стала чемпіоном престижного турніру з Counter-Strike 2 – PGL Cluj-Napoca 2026.