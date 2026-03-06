NAVI перемогли Monte в українському дербі на престижному турнірі з Counter-Strike 2
У п'ятницю, 6 березня, українські кіберспортивні організації Natus Vincere та Monte зіграли один з одним у матчі першого раунду другої стадії престижного турніру ESL Pro League Season 23 з Counter-Strike 2.
На власній мапі (Dust 2) Monte не залишили суперникам жодних шансів – 13:4, але NAVI взяли ще більш переконливий реванш на своєму піку Inferno – 13:1.
Доля протистояння визначилася на Mirage. Команди влаштували справжню "зарубу", в якій врешті-решт з рахунком 13:11 тріумфували "Народжені перемагати".
А турецька FUT, у складі якої виступають українці Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов, сенсаційно програла Astralis, яких здолала на першому етапі.
Другий етап, 6 березня
NAVI (Україна) – Monte (Україна) 2:1 (4:13 Dust 2, 13:1 Inferno, 13:11 Mirage)
Astralis (Данія) – FUT (Туреччина) 2:0 (13:6 Ancient, 13:3 Mirage )
Зазначимо, що для виходу у плейоф команді необхідно виграти три матчі. У разі трьох поразок колектив залишає турнір.
NAVI отримали пряме запрошення до другого етапу змагань, а Monte подолали першу стадію. Сьогодні на цьому етапі стартують B8.
Natus Vincere: Aleksib, iM, b1t, w0nderful, makazze
Monte: Rainwaker, Bymas, afro, Gizmy, AZUWU
Нагадаємо, що напередодні французька кіберспортивна організація Vitality стала чемпіоном престижного турніру з Counter-Strike 2 – PGL Cluj-Napoca 2026.