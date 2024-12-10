NAVI здобули першу перемогу на ESL One Bangkok 2024

Українська кіберспортивна організація NAVI здобула першу перемогу на ESL One Bangkok 2024.

"Народжені перемагати" змогли зібратись після двох поразок від Team Spirit та Shopify Rebellion, здолавши BOOM.

Перемогу на першій карті NAVI здобули за 41 хвилину гри, а на другій мали деякі проблеми.

Українці провалили старт, але все ж перевернули хід гри та завоювали дебютну перемогу на турнірі з Dota 2.

Наступна гра відбудеться сьогодні проти AVULUS.

Відзначимо, що призовий фонд турніру складає 1 мільйон доларів.

Раніше NAVI вилетіли з PW Shanghai Major 2024, драматично програвши Heroic.

Капітан команди прокоментував поразку команди, взявши вину на себе.