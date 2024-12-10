Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

NAVI здобули першу перемогу на ESL One Bangkok 2024

Володимир Максименко — 10 грудня 2024, 11:07
NAVI здобули першу перемогу на ESL One Bangkok 2024
NAVI
Фото NAVI

Українська кіберспортивна організація NAVI здобула першу перемогу на ESL One Bangkok 2024.

"Народжені перемагати" змогли зібратись після двох поразок від Team Spirit та Shopify Rebellion, здолавши BOOM.

Перемогу на першій карті NAVI здобули за 41 хвилину гри, а на другій мали деякі проблеми.

Українці провалили старт, але все ж перевернули хід гри та завоювали дебютну перемогу на турнірі з Dota 2.

Наступна гра відбудеться сьогодні проти AVULUS.

Відзначимо, що призовий фонд турніру складає 1 мільйон доларів.

Раніше NAVI вилетіли з PW Shanghai Major 2024, драматично програвши Heroic.

Капітан команди прокоментував поразку команди, взявши вину на себе.

Navi

Navi

NAVI вперше за 11 тижнів втратили статус найкращої команди в рейтингу HLTV
Я підвів хлопців: капітан NAVI прокоментував сенсаційний виліт з PW Shanghai Major 2024
NAVI у драматичному матчі програли Heroic та вилетіли з PW Shanghai Major 2024
Визначився суперник NAVI у вирішальному матчі за вихід до плейоф PW Shanghai Major 2024
Капітан NAVI прокоментував провальний старт команди на Perfect World Shanghai Major 2024

Останні новини