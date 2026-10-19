NAVI виграли Ignite 2026 Stage 2 EMEA

Українська кіберспортивна організація NAVI вдруге поспіль виграла Ignite 2026 Stage 2 EMEA з Marvel Rivals.

У гранд-фіналі "Народжені перемагати" здолали Virtus.pro із рахунком 4:1.

На груповому етапі NAVI не зазнали жодної матчевої поразки, здолавши Heretics, Vengeful, CrownFall, FYR Strays та Pulsar. Перемога у гранд-фіналі принесла українському колективу 64 000 доларів призових.

🏆 BORN TO WIN CONTINUE TO REIGN SUPREME — NAVI ARE THE CHAMPIONS OF MARVEL RIVALS IGNITE STAGE 2 EMEA! #navination https://t.co/yKaVQjlJxz — NAVI (@natusvincere) October 18, 2026

Зауважимо, що у липні 2026 року Natus Vincere виграли Ignite 2026 EMEA на етапі Stage 1.

Раніше повідомлялось, що капітану NAVI загрожує умовне ув'язнення за податкове шахрайство.