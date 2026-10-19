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NAVI виграли Ignite 2026 Stage 2 EMEA

Володимир Максименко — 19 жовтня 2026, 12:28
NAVI виграли Ignite 2026 Stage 2 EMEA
NAVI

Українська кіберспортивна організація NAVI вдруге поспіль виграла Ignite 2026 Stage 2 EMEA з Marvel Rivals.

У гранд-фіналі "Народжені перемагати" здолали Virtus.pro із рахунком 4:1.

На груповому етапі NAVI не зазнали жодної матчевої поразки, здолавши Heretics, Vengeful, CrownFall, FYR Strays та Pulsar. Перемога у гранд-фіналі принесла українському колективу 64 000 доларів призових.

Зауважимо, що у липні 2026 року Natus Vincere виграли Ignite 2026 EMEA на етапі Stage 1. 

Раніше повідомлялось, що капітану NAVI загрожує умовне ув'язнення за податкове шахрайство.

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