NAVI завершили 2024 рік на третьому місці в рейтингу HTLV

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 30 грудня.

Команда з України Natus Vincere після того, як втратила лідерство у списку найкращих команд світу, зберегла третю сходинку. Очолювати список продовжує європейський колектив G2.

Другими тепер стали чемпіони шанхайського мейджору Team Spirit, за яких виступає 4 росіянина та один українець.

Команда, якою володіє український футболіст Олександр Зінченко, Passion UA, зберегла свою позицію в списку, а от ще один колектив, який складається з 5 українців, B8, втратив одну сходинку.

Дві позиції втратила команда Monte, що наразі має неповноцінний склад через низку замін.

Рейтинг HLTV

30 грудня

(1) G2 – 985 балів; (2) Spirit – 962; (3) NAVI – 779; (5) FaZe – 666; (4) Vitality – 666; (6) MOUZ – 603; (7) The MongolZ – 432; (8) HEROIC – 391; (9) Liquid – 308; (10) FURIA – 299;

...

25 (25) Passion UA – 70;

27 (26) B8 – 61;

41 (42) NAVI Junior – 33;

42 (40) Monte – 32;

69 (70) FAVBET – 15;

80 (78) L&G – 13;

106 (110) kONO – 8;