NAVI завершили 2024 рік на третьому місці в рейтингу HTLV
Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 30 грудня.
Команда з України Natus Vincere після того, як втратила лідерство у списку найкращих команд світу, зберегла третю сходинку. Очолювати список продовжує європейський колектив G2.
Другими тепер стали чемпіони шанхайського мейджору Team Spirit, за яких виступає 4 росіянина та один українець.
Команда, якою володіє український футболіст Олександр Зінченко, Passion UA, зберегла свою позицію в списку, а от ще один колектив, який складається з 5 українців, B8, втратив одну сходинку.
Дві позиції втратила команда Monte, що наразі має неповноцінний склад через низку замін.
Рейтинг HLTV
30 грудня
- (1) G2 – 985 балів;
- (2) Spirit – 962;
- (3) NAVI – 779;
- (5) FaZe – 666;
- (4) Vitality – 666;
- (6) MOUZ – 603;
- (7) The MongolZ – 432;
- (8) HEROIC – 391;
- (9) Liquid – 308;
- (10) FURIA – 299;
...
25 (25) Passion UA – 70;
27 (26) B8 – 61;
41 (42) NAVI Junior – 33;
42 (40) Monte – 32;
69 (70) FAVBET – 15;
80 (78) L&G – 13;
106 (110) kONO – 8;