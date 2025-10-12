Vitality розгромили Falcons у фіналі ESL Pro League Season 22
Французька кіберспортивна команда Vitality здобула перемогу у фінальному матчі престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 22.
У вирішальному поєдинку змагань колектив з європейськими гравцями в складі здолав клуб із Саудівської Аравії Falcons.
Поєдинок, що відбувався в форматі BO5 (до 3 перемог), завершився розгромною перемогою "бджіл" з рахунком 3:0.
Попри успіх французького колективу нагороду найкращому гравцю турніру отримав снайпер Falcons, росіянин, Ілья "m0NESY" Осіпов.
ESL Pro League Season 22
Стокгольм, Швеція
Призовий фонд – $ 1,000,000
Фінал, 12 жовтня
Vitality– Falcons 3:0 (Inferno 13:10, Train 13:9, Dust2 13:5)
Гравці Vitality завдяки цій перемозі заробили 100 тисяч доларів призових, ще 150 тисяч отримає клуб.
Українські команди завершили свої виступи на турнірі раніше. Так Natus Vincere зазнали поразки вже в першому матчі плейоф MOUZ, а Inner Circle, які вперше пробилися на турнір найвищого ґатунку, не змогли вийти до вирішальної стадії змагань.