Vitality розгромили Falcons у фіналі ESL Pro League Season 22

Станіслав Лисак — 12 жовтня 2025, 22:01
Французька кіберспортивна команда Vitality здобула перемогу у фінальному матчі престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 22.

У вирішальному поєдинку змагань колектив з європейськими гравцями в складі здолав клуб із Саудівської Аравії Falcons.

Поєдинок, що відбувався в форматі BO5 (до 3 перемог), завершився розгромною перемогою "бджіл" з рахунком 3:0.

Попри успіх французького колективу нагороду найкращому гравцю турніру отримав снайпер Falcons, росіянин, Ілья "m0NESY" Осіпов.

ESL Pro League Season 22
Стокгольм, Швеція
Призовий фонд – $ 1,000,000
Фінал, 12 жовтня

Vitality– Falcons 3:0 (Inferno 13:10, Train 13:9, Dust2 13:5)

Гравці Vitality завдяки цій перемозі заробили 100 тисяч доларів призових, ще 150 тисяч отримає клуб.

Українські команди завершили свої виступи на турнірі раніше. Так Natus Vincere зазнали поразки вже в першому матчі плейоф MOUZ, а Inner Circle, які вперше пробилися на турнір найвищого ґатунку, не змогли вийти до вирішальної стадії змагань.

Vitality Counter-Strike 2 Falcons

Counter-Strike 2

