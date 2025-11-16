Бразильська домінація: Furia виграла третій турнір поспіль, цього разу BLAST Rivals 2025 Season 2

Сьогодні, 16 листопада, відбувся фінал престижного турніру з Counter-Strike 2 –BLAST Rivals 2025 Season 2, в якому зустрічалися Falcons та Furia.

Зустріч завершилася черговою перемогою бразильської команди з рахунком 3:1.

При тому бразильці програли першу мапу (до того ж власний вибір), не показавши геть нічого: 3:13 – це жахливий результат. Але після цього команда зібралася та забрала три мапи поспіль.

Спершу в переконливому стилі здолали "соколів" на Nuke, а потім двічі вирвали перемогу на овертаймах: спочатку на Train, а потім і на Mirage.

BLAST Rivals 2025 Season 2

Фінал, 16 листопада

Furia (Бразилія) – Falcons (Саудівська Аравія) 3:1 (Inferno 3:13, Nuke 13:9, Train 19:15, Mirage 19:16)

За перше місце команда заробила 124 тисяч доларів. До того ж це вже третій поспіль турнір, на якому тріумфує Furia. До цього були Thunderpick World Championship 2025 (обіграли у фіналі українську NAVI) та IEM Chengdu 2025 (здолали Vitality).

Зауважимо, що на BLAST Rivals 2025 Season 2 також змагалася українська організація Олександра Зінченка Passion UA, яка посіла 5-6 місця та заробила 25 тисяч доларів.