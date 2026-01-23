Визначилися усі півфіналісти BLAST Bounty 2026 Season 1

Завершилися всі матчі 1/4 фіналу першого у 2026 році престижного турніру з Counter-Strike 2 – BLAST Bounty 2026 Season 1.

Зокрема, у попередній ігровий день Falcons здолали Liquid, а Furia обіграла Heroic. А сьогодні, 23 січня, найкраща команда 2025 року Vitality перемогла GamerLegion, а PARIVISION сенсаційно здолали Spirit в російському дербі.

BLAST Bounty 2026 Season 1

Counter-Strike 2

1/4 фіналу

Falcons (Саудівська Аравія) – Liquid (США) 2:0

Furia (Бразилія) – Heroic (Данія) 2:1

Vitality (Франція) – GamerLegion (Німеччина) 2:0

PARIVISION (-) – Spirit (-) 2:1

Нагадаємо, на турнірі виступало 8 команд, пов'язаних з Україною. Українські організації Natus Vincere та Passion UA вилетіли в 1/16 (від Monte та GamerLegion відповідно).

Також на цій стадії покинули турнір 3 команди з українцями у складі: Ninjas in Pyjamas програли Liquid, Fnatic поступилися Astralis, ENCE вилетіли від PARIVISION.

А ось Monte (Україна) дійшли до 1/8, де поступилися фаворитам з Falcons. Також за крок від чвертьфіналу Inner Circle без шансів поступилися росіянам зі Spirit, а FUT, у складі яких грає 2 українці, в напруженій боротьбі програли Furia.