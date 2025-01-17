NAVI перемогли найкращу жіночу команду 2024 року у першому раунді BLAST Bounty 2025 Season 1

16 січня відбувся матч за участі української кіберспортивної організації Natus Vincere.

"Народжені перемагати" зійшлися з найкращою жіночою командою року Imperial fe у межах першого раунду BLAST Bounty 2025 Season 1.

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Перша половина першої мапи (Ancient) пройшла доволі рівно, NAVI взяли перші чотири раунди, після чого Imperial fe відповіли їм, вигравши наступні п'ять.

Проте це був лише спалах такої несподіванки, бо далі вони виграють всього два раунди, а NAVI виграють мапу з рахунком 13:7.

Ця ситуація повторилася на Mirage, де Imperial fe забрали на один раунд більше. Але це був їхній максимум у матчі, оскільки вони програли й другу мапу (8:13).

BLAST Bounty 2025 Season 1

Перший раунд, 16 січня

Natus Vincere – Imperial fe 13:7 (Ancient), 13:8 (Mirage)

Наступний суперник NAVI визначиться пізніше, коли будуть зіграні інші поєдинки даної стадії.

За регламентом турніру, в якому беруть участь 32 найкращі команди з рейтингу Valve, колективи з нижчим посівом (17-32) обирали собі суперників. Чим вище рейтинг команди, тим вище нагороду за перемогу може отримати аутсайдер.

Якби у цьому матчі перемогли Imperial fe, вони б могли розраховувати на додаткові 60 тисяч доларів за те, що змогли вибити фаворита протистояння.

Нагадаємо, що нещодавно Natus Vincere були визнані найкращою командою 2024 року з Counter-Strike 2.