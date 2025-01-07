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Цей напрям виглядає нестійким: NAVI розпустили жіночий склад

Микола Дендак — 7 січня 2025, 20:37
Цей напрям виглядає нестійким: NAVI розпустили жіночий склад

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere вирішила розпустити жіночий склад з Counter-Strike 2.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Жіноча команда "народжених перемагати" була однією з найкращих на професійній сцені. Зокрема, з моменту заснування NAVI Javelins 30 квітня 2022 року, організація 6 разів зіграла на LAN-турнірах серії ESL Impact, де тричі посіла друге місце та двічі дійшла до топ-3.

Також NAVI регулярно перемагали в онлайн-турнірах Tradeit League FE Masters та здобули одну перемогу на EPL Female Season 1.

"На цей момент кіберспортивна сцена у цьому напрямі виглядає нестійкою і не дозволяє будувати довгострокові плани", – пояснили своє рішення NAVI.

Нагадаємо, чоловіча команда NAVI, яка минулого року тривалий час була лідером світового рейтингу, завершила 2024 рік на третьому місці в рейтингу HTLV.

Natus Vincere Navi Counter-Strike 2

Natus Vincere

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