Цей напрям виглядає нестійким: NAVI розпустили жіночий склад

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere вирішила розпустити жіночий склад з Counter-Strike 2.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Жіноча команда "народжених перемагати" була однією з найкращих на професійній сцені. Зокрема, з моменту заснування NAVI Javelins 30 квітня 2022 року, організація 6 разів зіграла на LAN-турнірах серії ESL Impact, де тричі посіла друге місце та двічі дійшла до топ-3.

Також NAVI регулярно перемагали в онлайн-турнірах Tradeit League FE Masters та здобули одну перемогу на EPL Female Season 1.

"На цей момент кіберспортивна сцена у цьому напрямі виглядає нестійкою і не дозволяє будувати довгострокові плани", – пояснили своє рішення NAVI.

Нагадаємо, чоловіча команда NAVI, яка минулого року тривалий час була лідером світового рейтингу, завершила 2024 рік на третьому місці в рейтингу HTLV.