Головний тренер B8 не встиг отримати візу в США та пропустить турнір IEM Atlanta 2026

Головний тренер української кіберспортивної організації B8 Іван "maddened" Йорданіді не встиг отримати візу для участі в турнірі IEM Atlanta 2026.

Через це він пропустить турнір США, повідомив Телеграм-канал команди.

У підсумку роль тренера виконуватиме Владислав "arch" Свістов – CEO B8 та колишній про-гравець.

Водночас сам Іван продовжує готувати команду до матчів дистанційно.

