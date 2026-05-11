Головний тренер B8 не встиг отримати візу в США та пропустить турнір IEM Atlanta 2026

Олексій Мурзак — 11 травня 2026, 22:10
Головний тренер української кіберспортивної організації B8 Іван "maddened" Йорданіді не встиг отримати візу для участі в турнірі IEM Atlanta 2026.

Через це він пропустить турнір США, повідомив Телеграм-канал команди.

У підсумку роль тренера виконуватиме Владислав "arch" Свістов – CEO B8 та колишній про-гравець.

Водночас сам Іван продовжує готувати команду до матчів дистанційно.

Нагадаємо, нещодавно стрімінгова платформа Twitch заблокувала російських стрімерів через рекламу Алабуга Політеху, де здійснюється виробництво ударних дронів типу Шахед. Проте вже невдовзі бани були зняті.

