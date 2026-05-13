B8 переграли FUT та пробилися у фінал нижньої сітки турніру IEM Atlanta 2026
Українська кіберспортивна організації B8 пробилася у фінал нижньої сітки турніру IEM Atlanta 2026 по CS2, який проходить в США.
В 1/2 фіналу вони з рахунком 2:0 перемогли FUT.
У підсумку FUT залишили турнір і зайняли 9-12 місце, призові гравців склали $5000 плюс $15 000 виплата клубу.
Водночас B8 гратимуть у фіналі нижньої сітки проти Vitality. Матч розпочнеться 13 травня, о 23:30 за київським часом.
IEM Atlanta 2026
Півфінал нижньої сітки
B8 – FUT 2:0 (13:7 Ancient, 13:11 Overpass)
Напередодні Natus Vincere пробилися до плейоф турніру, здолавши GamerLegion у вирішальному матчі групового етапу.
Турнір IEM Atlanta 2026 проходить у місті Атланта, США, на арені Georgia World Congress Center. Він триватиме з 11 до 17 травня 2026 року. У змаганні беруть участь 16 найсильніших команд світу. Призовий фонд турніру складає $1,000,000.