B8 переграли FUT та пробилися у фінал нижньої сітки турніру IEM Atlanta 2026

Українська кіберспортивна організації B8 пробилася у фінал нижньої сітки турніру IEM Atlanta 2026 по CS2, який проходить в США.

В 1/2 фіналу вони з рахунком 2:0 перемогли FUT.

У підсумку FUT залишили турнір і зайняли 9-12 місце, призові гравців склали $5000 плюс $15 000 виплата клубу.

Водночас B8 гратимуть у фіналі нижньої сітки проти Vitality. Матч розпочнеться 13 травня, о 23:30 за київським часом.

IEM Atlanta 2026

Півфінал нижньої сітки

B8 – FUT 2:0 (13:7 Ancient, 13:11 Overpass)

Напередодні Natus Vincere пробилися до плейоф турніру, здолавши GamerLegion у вирішальному матчі групового етапу.

Турнір IEM Atlanta 2026 проходить у місті Атланта, США, на арені Georgia World Congress Center. Він триватиме з 11 до 17 травня 2026 року. У змаганні беруть участь 16 найсильніших команд світу. Призовий фонд турніру складає $1,000,000.