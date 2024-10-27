B8 вийшли у фінал ESL Challenger Katowice 2024

Українська кіберспортивна команда B8 (30) здолала бразильську організацію PaiN (14) у півфіналі ESL Challenger Katowice 2024 з дисципліни Counter Strike 2.

Поєдинок відбувся у форматі Best of 3 у студії в Польщі. На першій мапі Dust2 українці зіграли на рівних, а під кінець змогли забрати перемогу 13:11.

На виборі опонента Nuke B8 одразу здали позиції та розгромно поступилися 4:13, не залишивши собі шансів на камбек, тому доля матчу вирішувалася на Mirage, де українці розгромили суперників 13:5.

За вихід у фінал українська організація отримала 20 тисяч доларів. Якщо B8 здолають SAW (16), то отримають 50 тисяч доларів.

ESL Challenger Katowice 2024

Катовіце, Польща

Призовий фонд — $100 000

Півфінал, 27 жовтня

B8 (Україна) – PaiN (Бразилія) 2:1 (13:11 Dust2, 4:13 Nuke, 13:5 Mirage)

Також на ESL Challenger Katowice 2024 виступала інша українська команда Monte, яка не змогла перемогти португальську SAW у півфіналі.

LAN-турнір в Польщі відбуватиметься з 25 по 27 жовтня, призовий фонд змагань складає $100 000. Також переможець отримає пряме запрошення на ESL Pro League Season 21.

Нагадаємо, що нинішнім чемпіоном ESL Pro League є український гранд Counter Strike 2 Natus Vincere. Зазначимо, що українська організація продовжує втримувати лідерство світового рейтингу HLTV протягом 5 тижнів. Це є рекордною серією для команди.