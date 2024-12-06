Триразова олімпійська чемпіонка отримала річну дискваліфікацію за побиття коня

Британська спортсменка з кінного спорту Шарлотта Дюжарден отримала річну дискваліфікацію через побиття коня.

Про це пише BBC з посиланням на Fеdеration Equestre Internationale (FEI).

У липні за кілька днів до початку Олімпіади в Парижі з'явилося відео, де 39-річна жінка, яка схожа на Шарлотту, жорстко поводиться зі своїм конем. Зокрема, б'є батогом по ногах.

Дискваліфікація датована заднім числом. Хоч і рішення прийняте тільки зараз, але вже у липні 2025 Дюжарден зможе повернутися до змагань. Вона також має сплатити 10 тисяч швейцарських франків штрафу.

"Я повністю поважаю вердикт, винесений Федерацією кінного спорту (FEI), оприлюднений сьогодні. Мої дії на відео не відображають мене, і я можу тільки ще раз вибачитися. Я розумію відповідальність, яка пов'язана з моєю посадою в спорті, і я завжди буду прагнути ставати краще. Це, безсумнівно, був один із найтемніших і найважчих періодів у моєму житті, і я хотів би скористатися цією можливістю, щоб подякувати всім, хто підтримував мене протягом цього часу", – заявила британка.

Дюжарден знялася з Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, де вона мала представляти збірну Великобританії, після того, як визнала, що то дійсно вона була людиною на відео.

That’s not an error of judgement, that’s habitual. Fuck Charlotte Dujardin. I hope her career and reputation is in the bin forever. pic.twitter.com/NgZ77vKX00 — Gavin Wilson... (@GavWilson) July 24, 2024

Шарлотта здобула два золота на Олімпіаді-2012, а на іграх в Ріо додала ще одне. На Олімпіаді-2016 вона також здобула срібло. Змагання в Токіо для неї були не найвдалішими – дві бронзові нагороди.